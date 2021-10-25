İBB taksi projesi maddeleri neler? İBB’nin taksi projesinde neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. İBB koltuğunu oturur oturmaz kafayı taksicilere takan Ekrem İmamoğlu, yeni taksi projesini açıkladı.

İBB taksi projesi maddeleri neler?

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre taksicilerin maaşları, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil, ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak. İBB, performanslara göre yılda iki kez prim ödeyecek. İşe gidiş gelişlerinde servis hizmeti sunulacak. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek. Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Taksi esnafı haftanın bir günü tatil yapabilecek. İş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. İBB'den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı taksi projesi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’ndan inandırıcı bulunmadı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Şoförler buna kesinlikle inanmıyor. Bu rakamlar inanılacak gibi değil " dedi.