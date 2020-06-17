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İBB sözcüsü Nadir Ataman'ın kaçak yapısı yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman’a ait Kumburgaz'da bulunan kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:38:00 -
İBB sözcüsü Nadir Ataman'ın kaçak yapısı yıkıldı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Basın Grup Sözcüsü aynı zamanda Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan kaçak yapısı dün belediye ekiplerince yıkıldı.

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde 581 parsel üzerinde yapı kayıt belgesinden faydalanması mümkün olmayan ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner niteliğindeki işletmeye yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan inceleme yapılmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda usulüne uygun olmayan yapının kayıt belgesinin düzeltilmesi ve aykırı bulunan yapının kaldırılmasına ilişkin 30 gün süre verilmişti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu sürenin dolmasıyla birlikte kaçak taşınmaz dün ekiplerce yıkıldı.

Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'daki kaçak yapısını, ilk olarak Esenler Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M. Tevfik Göksu gündeme taşımıştı. Göksu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Ataman'la ilgili hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

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