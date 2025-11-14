İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB iştirak şirketleri BELTUR AŞ ve İSFALT AŞ'nin mali durumları gündeme geldi.

İBB Meclisi Kasım ayı toplantıları, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, İBB iştirak şirketleri BELTUR ve İSFALT AŞ'nin sermaye tamamlama fonuna ilişkin gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, BELTUR AŞ'nin sermayeyi tükettiğini söyledi.

Bu gündem maddesinde tükettiği sermayeyi tekrar bulmaya çalıştığını dile getiren Kaynar, meclise gelen raporda, İBB yönetiminin, 29 Aralık 2024'te yapılan artışla BELTUR'un sermayesini 630 milyon liraya çıkardığının aktarıldığını kaydetti.

Kaynar, "Raporda, Türk Ticaret Kanunu maddesince bu şirketin şu anda teknik iflas durumuna geldiğinden ve ihalelere katılım için mali tabloların yetersiz olduğundan bahsediliyor. 2025'in ilk 6 ayında zararı 103 milyon liraya ulaşmış. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 165 milyon lira zarar öngörülmektedir. Öz kaynakları eksi 73 milyon liraya düşmüş, cari oranı 0,76, öz kaynak oranı eksi 0,21 olarak gerçekleşmiş. Böylece şu an itibarıyla ihalelere katılamaz durumda. Burada yazıyor. 'Yitirilen sermayenin tekrar yerine konulabilmesi ve ihalelere tekrar bu şirketin girebilmesi için 400 milyon lira 'sermaye tamamlama fonu' aktarılması gerekmektedir.' deniyor." diye konuştu.

Şirket yönetiminin şirketin sermayesini dahi tükettiğine dikkati çeken Kaynar, "Şimdi ortağa diyorlar ki 'Biz şirketi batırdık. Ey ortak Büyükşehir Belediyesi, gel bu şirketi kurtarmak için tekrar bu şirkete sermaye koy. 400 milyon lira lazım.' diyorlar. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı da Özgen Nama. Arkadaşlar, burada ismi hatırlar. Daha önce burada CHP Meclis Üyeliği ve Sancaktepe Belediye Başkan adaylığı yapmış kişidir." ifadelerini kullandı.

BELTUR'un Hidiv Kasrı ve Yıldız Parkı'ndaki köşkler gibi yerleri işlettiğini vurgulayan Kaynar, şunları kaydetti:

"BELTUR yeme, içme hizmeti sunuyor. Bu şirketin zarar etmesi için burada yiyen, içen insanların para ödememesi gerekiyor. Başka türlü bu şirketin zarar etmesi mümkün değil. Buradan şunu anlıyoruz: Şirket bırakın zarar etmeyi, zararı geçtik, sermayeyi tüketmiş. Şu anda teknik olarak iflas durumunda. Demek ki burada birileri yediler, içtiler hesabı ödemediler. Öyle gözüküyor durum. Bu, İstanbul'un marka şirketi BELTUR açısından acı bir durumdur."

- "Bu şirketlerin hepsi çalışmaya devam ediyor"

CHP'li Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Demir, şirketler için bu tip finansal istikrarı, sürdürebilirliği sağlamak adına iki yöntem olduğunu belirterek, kendilerinin en sık olarak "sermaye tamamlama fonu" yönetimi tercih ettiklerini söyledi.

Türk Ticaret Kanunu'nda da bütün şirketlere bunun uygulamasına yönelik hak verildiğini dile getiren Demir, şirketin gerçekte iflas etmediğini iddia etti.

Demir, şöyle devam etti:

"Muhammet (Kaynar) Bey böyle tekerlemelerle bu konuyu ifade ediyor. 'Yedi, içti hesabı, kim ödemedi?' diye soruyor ama aklından hiç şöyle bir şey geçmiyor. Acaba birileri yedi, yediğinin altında fiyatla satıldı o insanlara. Çünkü güçleri yetmiyordu. Bu yüzden zarar etmiş olabilir mi bu şirket? Bu şirketlerin hepsi çalışmaya devam ediyor, devam edecek de. Çok da güzel hizmetler sunuyor. Hidiv Kasrı ve diğer yerlerde, yurttaşlarımız gitsinler çoluklarıyla çocuklarıyla çay içtiklerinde kendilerinin canları sıkılmasın, bir şey yediklerinde ceplerindeki para ona yetebilsin diye fiyatlar indirilmiş, daha uygun fiyata bu ürünler hizmete sunulmuş. Dolayısıyla bu kurum zarar etmiş. Buraları sadece seçkin birilerinin yerleriymiş gibi düzenlemeyi biz de biliriz ama bizim dünyaya baktığımız yer bu değil."

Bunun üzerine tekrar söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaynar, İBB'ye danışmanlık hizmeti veren İYA Danışmanlık şirketinin, "Şirketler teknik olarak iflas ettiğinde bu yönteme başvurur. Eğer bunu yapmazsanız şirket kendiliğinden sona erer." dediğini aktardı.

BELTUR'un, yeme, içme ürünleri sattığını, belediyenin sosyal tesisleri olmadığını ifade eden Kaynar, "BELTUR, Hidiv Kasrı ile Yıldız Parkı'ndaki Sarı Köşk, Pembe Köşk, Malta Köşkü... Buraları işletiyor. Buralardaki yemek ücretleri, İstanbul'daki herhangi bir lokantadan daha pahalı." dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde BELTUR'un 11 defa adının geçtiğini vurgulayan Kaynar, İBB Meclisi olarak millet adına BELTUR'un teknik olarak iflas etmesinde şirketinin yönetiminin sorumluluğu olup olmadığını sorduklarını belirtti.

Bunun üzerine yeniden söz alan Demir, İBB'nin bu tip kurumların zaman zaman faaliyetlerinden kaynaklanan sıkıntılarını çözdüğünü, bu kapsamda hizmet vermeye devam ettiğini anlattı.

Demir, şirketin adının iddianamede geçmesiyle "sermaye tamamlama fonu"nun ne ilgisi olduğunu anlamadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, gündem maddesi AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.

- İSFALT şirketinin mali durumu

Mecliste daha sonra iştirak şirketi İSFALT için "sermaye tamamlama fonu" gündem maddesi de görüşüldü.

Bu gündem maddesi için de söz alan Kaynar, BELTUR ile ilgili konuştukları aynı konuları şimdi de İSFALT için konuştuklarını söyledi.

Gündem maddesindeki raporda, İSFALT'ın 2025 yılı sonunda yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira zarar edeceği, öz kaynak tutarının eksiye düşeceğinin öngörüldüğünün yazıldığını aktaran Kaynar, raporda, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi, mali yapısının güçlendirilmesi ve sermaye yeterliliğinin korunması amacıyla 2025 yılı için 3 milyar lira "sermaye tamamlama fonu" aktarılması gerektiğinin yazıldığına işaret etti.

Kaynar, İSFALT'ın asfalt ürettiğini ve asfalt serdiğini ve tek müşterisinin de İBB olduğunu dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi aldığı asfaltın parasını mı ödemedi, ondan dolayı mı bu şirket bu hale düştü? Yoksa başka bir şey mi var? Bu şirket için de hem Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hem de diğer iddianamede birtakım ifadeler var. Diğer iddianamede 149 defa adı geçiyormuş." ifadelerini kullandı.

Sayıştayın raporundan bahseden Kaynar, İSFALT'ın 2024 yılı sonu itibarıyla borcunun 8 milyar 150 milyon lira olduğunu, 2024 yılı sonu itibarıyla zararının ise 288 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Demir, "İSFALT'ın çalıştığı tek kurum İBB. Bu kurum zarar etmiş.' diyor. Neden acaba? İnsan azıcık mantıkla şunu sorar: Bir kurum zarar ediyorsa ve bir tane müşterisi varsa bu müşteriye maliyetinden daha fazla mal satmak zorunda kalmış olabilir. Bugün asfalt yapımı, asfalt işleri için artan maliyete rağmen bir şekilde maliyeti tutarak İBB'nin bu hizmetleri devam ettirmesi için çalışmış bir şirket şimdi zarar etmiş diye suçlanıyor. Ne yapalım, İBB'ye bütün maliyeti yansıtsın mı?" diye konuştu.

AK Partili Kaynar ise İSFALT'ın İBB'ye piyasadaki asfalt fabrikalarından daha ucuza satmadığını, kötü yönetildiği ve şirkette kaçaklar olduğu için zarar ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, söz konusu gündem maddesi AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.