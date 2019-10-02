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İBB özür dileyip "boş metrobüs göndereceğiz" demişti... Altunizade bildiğiniz gibi!

Hiçbir tecrübesi olmadığı halde Ulaşım A.Ş.'nin başına geçirilen İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Her metro seferinde 3 boş metrobüs göndereceğiz" çözümü işe yaramadı. Altunizade durağında bugün yine kuyruk çilesi yaşandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:31
İBB özür dileyip "boş metrobüs göndereceğiz" demişti... Altunizade bildiğiniz gibi!

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı.

Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.

Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.

Altunizade metrobüs durağında izdiham!

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:31
  1. İBB
  2. Altunizade
  3. Altunizade metrobüs

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  • AlpAlp22 dk önce
    MİLLET İSTANBULDA TERCİHİNİ YAPTI. SONUÇLARI HESAP ETMİŞLERDİR. HERŞEY GÜZEL OLACAK!!!!
  • hizipsavarhizipsavar26 dk önce
    bir şey demeye gerek yok görüyorsunuz.
  • HARUN BÜYÜKHARUN BÜYÜK28 dk önce
    BGÜNLER DAHA İYİ GÜNLER .HER ŞEY İLERİDE ÇOK GÜZEL OLACAK..

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