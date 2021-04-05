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Gündem İBB önünde protesto: Kentsel değil rantsal dönüşüme karşıyız
Gündem

İBB önünde protesto: Kentsel değil rantsal dönüşüme karşıyız

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında KİPTAŞ ile anlaşamayan vatandaşlar, İBB önünde toplanarak eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:33:00 -
İBB önünde protesto: Kentsel değil rantsal dönüşüme karşıyız

Eyüpsultan’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında anlaşmazlık çıktı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde 134 hane, riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten KİPTAŞ’la anlaşamadı.

Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek amacıyla elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmek için Yeşilpınar Mahallesi’ne giden belediye ekipleri, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

“Önceden tebligat yapılmadı”

Bazı vatandaşlar gözaltına alınırken, bir gurup mahalle sakini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısındaki parkta bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi.

Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, yaptığı açıklamalarda sabah saatlerinde gelen belediye ekiplerinin elektrik, su ve doğalgazlarını kestiğini ve önceden konu hakkında tebligat yapılmadığını söyledi.

"Rantsal dönüşüme karşıyız"

Türkoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi dolayısıyla 13-14 hane karantina sebebiyle sokağa çıkamıyor. Yaşlı insanlar, bir hafta önce doğum yapmış kadın var. Bu nasıl bir adalet? Biz kentsel dönüşüme karşı çıkmıyoruz, rantsal dönüşüme karşıyız. Üçte iki çoğunluğumuzu yok sayarak, dayatma yapıyorlar."

"100 metrekare, 47 metrekareye düşürülüyor"

Uzlaşmadan yana olduklarını belirten Türkoğlu, KİPTAŞ’ın buna yanaşmadığını Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önce kendilerine söz verdiğini ifade edere şu sözleri kaydetti:

"İmamoğlu bize 'Adaletsiz iş yapmayacağım' dedi. Buna ilişkin de elimizde imzalı bir taahhütnamesi var. Sözünde durmasını bekliyoruz. 100 metrekare dairesi olan bir arkadaşımın kullanım alanı 47 metrekareye düşürülüyor. Ortak alanlardan da bizleri borçlandırıp haklarımızı yok sayıyorlar. Buralar parsel yapılar olarak bize satıldı, biz işgalci değiliz."

 

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