İBB o hattı kapattı ama yeni yılda Murat Kurum'dan yeni metro müjdesi var! 10 bin liraya çıkıp Türkiye'ye geri gelecek

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum İstanbullulara yeni metro müjdesi verdi. Kurum "CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız" dedi.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Göreve geldiğimizde; İstanbul'u Türkiye yüzyılına en güzel şekilde hazırlayacağız. Belediyecilik tarihinde iz bırakacak olan "100 yıllık Planlama ve Strateji dönemine geçeceğiz. Bunun için de bir yandan hayatımızda acilen değiştirilmesi gereken zorlukları süratle gidereceğiz. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz, 7-24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz dedi.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Sözlerimin hemen başında gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterimizin kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza; yine Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan pilotumuz Cemil Gülen kardeşimizle ilgili bir anekdotu da sizlerle paylaşmak isterim. Biz Bozkurt'ta devletimizin tüm imkân ve kabiliyetini vatandaşlarımız için seferber ettiğimiz sırada kendisi sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yapmak, vatandaşlarımıza yardım etmek için kullandığımız helikopterin pilotuydu. Gece gündüz demeden o kadar fedakârca çalıştı ki bizim mesai arkadaşımız oldu. Dün gece arkadaşlar acı haberi bana getirdiklerinde hakikaten çok üzüldüm. Biz ondan razıyız. Rabbim de razı olsun, gani gani rahmet eylesin" dedi.

"GENÇLERİMİZİN BURS MİKTARINI 10 BİN LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"

Kurum, "Bugün İstanbul'umuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk. Bir, Çekmeköy'de tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak; CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız. İki, Taşdelen'de her geçen gün artan trafiği hızla çözeceğiz. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa sürede tamamlayacağız. Üç, Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Böylelikle şehrimize 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız. Yolun iki yakasını birbirine kavuşturacak, sizlere derin bir nefes aldıracağız. Dört, Kuzey Marmara Otoyolundan 2. köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalmeşe çıkışını vereceğiz. Beş, Çekmeköy Belediyemiz sağ olsun gençlerimize 5 bin lira burs veriyordu. Gençlerimiz bize geldi ve "7 bin olsunö dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbul'un tüm gençleri duysun.1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız. Diğer yandan da çocuklarımızın yaşayacağı, mutlu aileler kuracağı, huzurla yaşlanacağı İstanbul'u da planlayacağız. Bir taraftan bu çağın, belediyecilikteki doğrularını ısrarla yaparken, bu çağı aşan hizmetleri de İstanbul'umuza kazandıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz" şeklinde konuştu.

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