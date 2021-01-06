İBB metro taşıma ücreti ne kadar?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planan taşıma ücret artışı ertelendi. İBB'den yapılan açıklamada, "iBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

İBB Biletler ve Ücretleri

Anonim Kart İstanbulkart

Tam:3.50 ₺

Öğrenci Kartı:1.70 ₺

Sosyal:2.50 ₺

Metro ücreti ne kadar?

Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek. Tam bilet 3.50 lira, öğrenci 1.75 lira olacak. Aylık akbillerde zamdan etkilenecek. Aylık tam mavi kart 275, aylık öğrenci mavi kart 50 TL olacak.

Marmaray kaç TL alıyor?

"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir.