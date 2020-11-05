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Gündem İBB koronavirüse davetiye çıkarıyor
Gündem

İBB koronavirüse davetiye çıkarıyor

İstanbul'da M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında çıkan arıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışını gözler önüne serdi. Vagonlardaki insan kalabalığı koronavirüse adeta kapı aralıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 22:01:00 -
İBB koronavirüse davetiye çıkarıyor

Koronavirüsün ikinci dalgası bütün dünyada etkisini artırırken ülkeler çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında İBB'nin skandal ihmali vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal mesafe yalan oldu

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında yaşanan arıza nedeniyle 30 dakika boyunca hareket edemeyen metroda her vagonda yüzden fazla yolcunun bulunması büyük ihmali gözler önüne serdi.

Yolcular arıza yapan metrodan indikten sonra 1 saate yakın peronlarda beklerken gelen diğer dolu metroya binmek zorunda kaldı.

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