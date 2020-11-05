İBB koronavirüse davetiye çıkarıyor
İstanbul'da M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında çıkan arıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışını gözler önüne serdi. Vagonlardaki insan kalabalığı koronavirüse adeta kapı aralıyor.
Koronavirüsün ikinci dalgası bütün dünyada etkisini artırırken ülkeler çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında İBB'nin skandal ihmali vatandaşların tepkisini çekti.
Sosyal mesafe yalan oldu
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında yaşanan arıza nedeniyle 30 dakika boyunca hareket edemeyen metroda her vagonda yüzden fazla yolcunun bulunması büyük ihmali gözler önüne serdi.
Yolcular arıza yapan metrodan indikten sonra 1 saate yakın peronlarda beklerken gelen diğer dolu metroya binmek zorunda kaldı.