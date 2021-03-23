İBB kariyer iş ilanları | İBB iş ilanı başvuru

İŞKUR üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kategorisinde yayınlandı. Buna göre, İSPER, İSFALT ve Hamidiye Su şirketlerinde aşçı yardımcısından öğretmene, hemşire ve diyetisyenden, büro personeline çeşitli kadrolarda personel ve işçi alınacak. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

İBB İSPER personel alımı başvurusu

Kamu kurum ve kuruluşları kurum dışı personel alımlarını genellikle İŞKUR üzerinden yapmakta. Belediyeler iştiraklerine ait şirketlerde boş pozisyonlarda değerlendirilmek üzere personel alımlarını İŞKUR iş ilanları vasıtasıyla yapmakta. İBBİ İŞKUR kurum dışı iş ilanına göre, 1 diyetisyen, 37 hasta ve yaşlı bakımı elemanı, 2 destek hizmetleri , 6 hemşire, 1 büro işçisi, 2 hizmetli almı yapmakta. İBB iş ilanları için tıklayın

Kariyer İBB iş ilanları

Kariyer İBB üzerinden yayınlanan iş ilanına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılım uygulama uzmanı alımı yapıyor.

İBB iş ilanı yazılım uygulama uzmanı alımı başvuru şartları

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümlerden mezun,

• .NET Framework ile en az 5 yıl kod geliştirmiş,

• Web uygulamalarında bilgi ve deneyim sahibi,

• HTML, CSS ve Javascript konularına hakim,

• Tercihen JavaScript kütüphanelerine hakim,

• Restful API’lar ile deneyimi olan,

• Oracle, PostgreSQL, MSSQL Server gibi ilişkisel veri tabanlarında tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip,

• Yazılım versiyon kontrol sistemlerini kullanabilen (Git, Svn vb. ),

• İyi seviyede İngilizce bilen,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Öğrenmeye açık, araştırmacı, çözüm ve sonuç odaklı, analitik düşünme yetkinliği güçlü,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

İBB iş ilanı GES Proje Mühendisi alımı şartları

Genel Nitelikler

• Tercihen üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun

• Güneş Enerji Santralleri proje, uygulama, izin-lisans süreçlerinde ve saha yönetimi konularında en az 3 (üç) yıl deneyimli

• Elektrik projelerini inceleyip yorumlayabilen, gerektiğinde metraj çıkarabilen, ataşman hazırlayabilen, hak ediş kontrolü yapabilen

• Yenilenebilir enerji projelerinde görev almış

• YG/OG Ekipmanları, DC/AC kablo, PV Panel, DC toplama panosu, İnvertör; malzeme ve uygulama konularında deneyimli

• Tercihen PV-SOL ve benzeri programları kullanabilen veya bu programlara ait çıktıları yorumlayabilecek bilgiye sahip

• Erkek adaylar için askerliğini yapmış

• İyi derecede İngilizce bilen

• İyi derecede Autocad, Microsoft Ofis Programları, MS Project programlarını kullanabilen

• B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen

• Saha ve resmi kurum ziyaretleri için şehir dışı seyahat engeli olmayan

• Analitik düşünce yapısına sahip ve gelişmeye açık

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