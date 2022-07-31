İBB İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar ilanda belirtilmiştir.

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