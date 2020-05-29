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Aktüel

İBB, İstanbul'un fethini çeşitli etkinliklerle kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:07:25 -
İBB, İstanbul'un fethini çeşitli etkinliklerle kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

İBB'nin organize ettiği etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 20.45'te İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı, Kız Kulesi’nde konser verdi. Mehteran Birliğinin "Hücum Marşı" eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlattı.

Fethin kilit noktası Haliç'te ise saat 21.05'te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirildi.

Eşzamanlı olarak hazırlanan görseller, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, tarihi surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port'a yansıtıldı.


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