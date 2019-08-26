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İBB, İSMEK’e 1676 öğretmen alacak! Şartlar neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) çalıştırılmak üzere, kısmi süreli (part-time) çalışacak 1676 öğretmen alacak. Öğretmen alımı için açılan ihale 23 Eylül'de yapılacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:33
İBB, İSMEK’e 1676 öğretmen alacak! Şartlar neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) uzun zamandır sürdürülen İSMEK kursları için yeni dönem başlıyor.

İstanbulluların birbirinden farklı konularda eğitim aldığı İSMEK kurslarının öğretmenleri için bu yıl farklı bir uygulamaya gidiliyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün önceki yıllarda ‘İSMEK Hizmet Alımı İşi’ adı altında açtığı ihale bu yıl ‘İSMEK Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı Hizmet Alımı’ olarak değiştirildi.

Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13’er engelli öğretmen de alınacak.

Şartlar neler?

İBB’nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1. grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2. grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3. grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4. grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen.

Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:33
  1. İSMEK
  2. İSMEK Hizmet Alımı İşi
  3. İSMEK kursları
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. İBB
  6. İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları

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