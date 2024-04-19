İBB iş makinaları Süleymancılara ait yurdun inşasında çalışıyor iddiası!

Süleymancılar Cemaati'nin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Fatih Süleyman Denizolgun, 31 Mart seçiminden önce Ekrem İmamoğlu'nun cemaat mensuplarına yönelik tanıdığı imtiyazları anlatırken şoke eden bir bilgi paylaşmıştı.

Denizolgun, "Süleymancılar Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyor." demişti.

Ayasofya'ya gidenlerin Süleymancılarla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Fatih Süleyman Denizolgun "İlişik kesiliyor, akrabalar selamı kesiyor cemaate mensup diğer akrabalar o yasaklanan kişiyle selamı sabahı kesiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tunahan sözlerine şöyle devam etmişti:

Çamlıca Camii de yasaklanıyor. Böyle hadiseler var. Cumhurbaşkanımıza sempati besleyenleri bile atıyorlar. Aleyhine konuşmayanları da atıyorlar. Çok ciddi korku ve istibdat var.

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İBB'den iş makinası kıyağı!

Süleymancılar adlı grubun, CHP'ye desteklerinin karşılığını İmamoğlu'ndan aldığı belirtildi.

İBB'ye ait iş makinalarının, Süleymancılar'ın Çekmeköy'deki yurt inşaatında çalıştığı iddia edildi.

İddiaya ilişkin bir de fotoğraf karesi paylaşıldı.



