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İBB iş başvuruları İBB kariyer iş ilanları personel alımı

Kariyer.İBB iş başvurusu yap. İstanbul Büyükşehir belediyesi personel alımı son dakika olacak mı merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İBB iş başvurusu yapacaklar için kariyer iş ilanı sitesinin hayata geçtiğini duyurdu. İBB iş ilanı, İBB iş başvuruları, İBB alımları, İBB iş ilanları nereden başvurabilirim, İBB İgdaş iş başvurusu, İBB İgdaş personel alımı, İBB İspark iş başvurusu, İBB Beltur iş başvurusu, İBB Hamidiye iş ilanları başvurusu nasıl yapılır? Sorularını binlerce İstanbullu sorgulamakta.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:05
İBB iş başvuruları İBB kariyer iş ilanları personel alımı

İstanbul Büyükşehir belediyesi personel alımı son dakika olacak mı merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İBB iş başvurusu yapacaklar için kariyer iş ilanı sitesinin hayata geçtiğini duyurdu. İBB iş ilanı, İBB iş başvuruları, İBB alımları, İBB iş ilanları nereden başvurabilirim, İBB İgdaş iş başvurusu, İBB İgdaş personel alımı, İBB İspark iş başvurusu, İBB Beltur iş başvurusu, İBB Hamidiye iş ilanları başvurusu nasıl yapılır? Sorularını binlerce İstanbullu sorgulamakta.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir kariyer sitesi kurdu. kariyer.ibb.istanbul sitesine giren bir vatandaş, öncelikle kendi özgeçmişini oluşturabilecek. Sitedeki ilanlar kendi özelliklerine uygun gözüküyorsa başvuru yapabilecek ve tüm değerlendirme sürecini buradan takip edebilecek.

Kariyer.İBB sitesi üzerinden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İştirakleri olarak halkımıza 7/24 hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız. Başvurularınızı doğru yönlendirmek, İştiraklerimizi daha yakından tanımak için aşağıdaki logoları tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri’nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.” denildi.

Kariyer İBB iştirakları

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:05
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