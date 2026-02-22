Kendi askerlerine Çin ordusuna ait üniforma ve aksesuarları giydiren Hint yönetimi, sahada sanki Çinlilerle savaşıyormuş ve büyük bir zafer kazanıyormuş gibi gösteren sahte videolar kurguladı. Sosyal medyaya servis edilen bu düzmece görüntülerle dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalışan Hindistan'ın foyası çok geçmeden ortaya çıktı.

Kendi askerlerini "düşman" kılığına sokarak sahte kahramanlık hikayeleri devşirmeye çalışan Yeni Delhi yönetiminin bu hamlesi, askeri etik ve onurdan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınırdaki gerilimi ve başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tarz ucuz tiyatro oyunlarına sığınan Hindistan, uluslararası toplumda alay konusu haline geldi. Uzmanlar, profesyonel bir ordunun bu denli düşük seviyeli propaganda araçlarına ihtiyaç duymasının, sahadaki gerçek acziyetin bir yansıması olduğunu vurguluyor. Dünyayı aptal yerine koymaya çalışan bu sahtekarlık, Hindistan’ın itibarını yerle bir ederek tarihe bir utanç vesikası olarak geçti.