  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim? Cennet koyu betona boğdular İstanbul, Eyüpsultan'da 3 farklı noktada yangın! Ekipler olay yerinde Sanatçı Metin Şentürk'ten imza çetesine ders: "Utanmıyor musunuz?" Türkiye Irak ile anlaştı: 180’den fazla DEAŞ mensubu Türkiye’ye iade edilecek Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı! Hizmet binasını peşkeş çekmişler
Gündem CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar
Gündem

CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Hindistan ordusunun, kendi askerlerine Çin üniforması giydirerek çektiği düzmece "zafer" videoları uluslararası kamuoyunda infial yarattı. Kendi halkını ve dünyayı aptal yerine koyan bu ucuz propaganda yöntemi, Türkiye'de her fırsatta benzer tiyatrolara başvuran CHP zihniyetini akıllara getirdi. Tıpkı Hindistan'ın sahte üniformalarla kahramanlık devşirmesi gibi, CHP ve İBB yönetimi de ajanslar eliyle kurgulanan sahte mağduriyetler ve algı operasyonlarıyla milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor.

Kendi askerlerine Çin ordusuna ait üniforma ve aksesuarları giydiren Hint yönetimi, sahada sanki Çinlilerle savaşıyormuş ve büyük bir zafer kazanıyormuş gibi gösteren sahte videolar kurguladı. Sosyal medyaya servis edilen bu düzmece görüntülerle dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalışan Hindistan'ın foyası çok geçmeden ortaya çıktı.

Kendi askerlerini "düşman" kılığına sokarak sahte kahramanlık hikayeleri devşirmeye çalışan Yeni Delhi yönetiminin bu hamlesi, askeri etik ve onurdan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınırdaki gerilimi ve başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tarz ucuz tiyatro oyunlarına sığınan Hindistan, uluslararası toplumda alay konusu haline geldi. Uzmanlar, profesyonel bir ordunun bu denli düşük seviyeli propaganda araçlarına ihtiyaç duymasının, sahadaki gerçek acziyetin bir yansıması olduğunu vurguluyor. Dünyayı aptal yerine koymaya çalışan bu sahtekarlık, Hindistan’ın itibarını yerle bir ederek tarihe bir utanç vesikası olarak geçti.

Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi
Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi

Gündem

Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi

Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti
Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti

Gündem

Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Gündem

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23