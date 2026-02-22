Dört dörtlük Kartal
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş 4 - 0 Göztepe
90' Maç sona erdi. Beşiktaş Dolmabahçe'de 3 puanı 4-0'la aldı.
90' Maçın sonuna üç dakika süre ilave edildi.
76' Oyuncu Değişikliği: Vaclav Cerny - Cengiz Ünder
74' GOL! Topla içeri kat eden Hyeon-gyu Oh sağ çaprazdan topu uzak köşeye yolladı ve Lis'i çaresiz bıraktı. Maç 4-0 devam ediyor.
71' Oyuncu Değişikliği: Emirhan Topçu - Felix Uduokhai
66' Sarı Kart - Orkun Kökçü
59' GOL! Orkun Kökçü'nün asistinde hareketlenen Junior Olaitan yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 3-0 önde.
52' Olaitan sol köşeden ceza sahası yayındaki Asllani'ye ortaladı. Topa gelişine vuruş yapan Asllani'nin şutu auta çıktı.
46' Maçta ikinci yarı başladı.
45' İlk yarı sona erdi.
45' Cerny sol kanatta çalımla içeri kat etti ve topu ceza sahası yayındaki Olaitan'a çevirdi. Topa gelişine vuran Olaitan Lis'i geçemedi.
43' Cerny'le duvar paslaşması yapan Murillo, sağ çaprazda yine kaleyi yokladı. Bu kez Lis kornere çeldi.
36' GOL! Asllani'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Murillo tavana çektiği sert şutla Lis'i çaresiz bıraktı. Beşiktaş 2-0 önde.
34' Janderson ceza sahasına girer girmez sağ köşeden kaleyi yokladı. Beşiktaş'ta Agbadou araya girdi ve müdahalesiyle topu kornere çeldi.
33' Göztepe beraberlik golünü arıyor. Krastev uzaklardan kaleyi yokladı. Top auta çıktı.
22' Junior Olaitan, sol köşede topla buluşup sağa çekti ve kaleyi düşündü. Top Göztepe savunmasına çarparak kornere çıktı.
20' Hakem Ozan Ergün, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.
16' Sarı Kart - Héliton
15' Sarı Kart - Wilfred Ndidi
11' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cerny sol köşeyi düşündü ama Lis izin vermedi.
9' GOL! Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlara yolladı. Beşiktaş 1-0 önde.
8' Orkun Kökçü'nün yerden çektiği serbest vuruş direğe çarpıp kornere çıktı.
7' Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
5' Göztepe, Beşiktaş yarı sahasında baskılı oynuyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.