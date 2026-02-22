  • İSTANBUL
Aslan'da Juve alarmı! Galatasaray tarihi rövanş için Torino hazırlıklarına başladı!

Aslan'da Juve alarmı! Galatasaray tarihi rövanş için Torino hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya'nın dev ekibi Juventus ile deplasmanda oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarına start verdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dev maç öncesi camiaya umut aşıladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya ekibi Juventus ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

 

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılıların yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

