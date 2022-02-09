İBB Halk Ekmek'e zam yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan satılan ekmeği 2 liraya yükseltti.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
İmamoğlu, zamlardan şikayet etmişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan enflasyonun Türkiye'ye yansıması nedeniyle yapılan zamları eleştirmişti.