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Ekonomi İBB Halk Ekmek'e zam yaptı
Ekonomi

İBB Halk Ekmek'e zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan satılan ekmeği 2 liraya yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:37:00 -
İBB Halk Ekmek'e zam yaptı

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu, zamlardan şikayet etmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan enflasyonun Türkiye'ye yansıması nedeniyle yapılan zamları eleştirmişti.

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