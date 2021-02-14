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Gündem İBB eski Başkanı Kadir Topbaş Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek!
Gündem

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek!

İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Topbaş ailesinden ricası üzerine Kadir Topbaş'ın cenazesinin Fatih Camii Haziresi’ne defnedileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 00:31:00 - 2021-02-14 00:33:10

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldığı televizyon programında bugün hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın Fatih Camii Haziresi’ne defnedileceğini söyledi.

Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek

Yıldırım, Başkan Erdoğan'ın Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş'la definle ilgili telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

Oğlu Hüseyin'le yayına gelmeden beraber, hastanedeydik. Orada defin konusu konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanımız aradı dedi. 'Hüseyinciğim aile ile de görüş Fatih Camii avlusuna defnedersek iyi olur. dedi' dedi. Biz de aile kabristanına gömeriz diye düşünüyordum ben dedi. Cumhurbaşkanımız böyle söyleyince, lütfedince, aile toplandı. O ara eski İstanbul Valisi Vasip Şahin aradı dedi. Vasip bey demiş ki 'Ben kendisinden duydum 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini ziyaretinde. İstanbul'a azıcık da olsa bir hizmetimiz geçti. Acaba Fatih hazretlerinin yanına defin mümkün olabilir mi' diye söylenmişti dedi. Vasip Şahin'den nakille. Cenab-ı Hak nasip etti.

Cenaze namazı 14 Şubat Pazar günü olacak

Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazı Fatih Camii'nden kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katılacak.

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