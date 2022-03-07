İBB 'erken' davrandı! Hayrola bu sefer yolculuk nereye Murat?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren hafta başına kadar etkili olacak Sibirya soğuklarının beklendiği belirtildi.

Ocak ayında kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının yaşandıoğı esnada, İstanbulluyu bir başına bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sözcüsü Murat Ongun'a tepki yağmıştı.

İmamoğlu hangi büyükelçi ile görüşecek?

İstanbul'da yaşanan kar yağışı nedeni ile yollar kapanınca, vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine ulaşabilmek için olmadık zorluklarla mücadele ederken, İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine tahsis edilen özel kar küreme aracı ile yollarını açtığı bir balıkçı lokantasında İngiliz Büyükelçi Chilcott ile yemekte ortaya çıkmıştı.

Hayrola, bu sefer yolculuk nereye Murat?

İstanbullu karla mücadelede bir başına kalırken, İBB Sözcüsü Murat Ongun da eşi ile Cenevre'deki lüks bir kayak merkezinde tatile çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında yaşattıkları rezaletten sonra gelen tepkiler üzerine bu sefer "erken" uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra yazılı bir açıklama yapan İBB yönetimi, karla mücadelede teyakkuzda olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız.

Ongun'dan uzun süre haber alınamamıştı!

Balıkçı lokantasındaki fotoğrafları ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaşları tarafından sonuna kadar savunulmuş, fotoğrafın eski bir döneme ait olduğu iddia edilmişti. MOBESE kayıtlarının yayınlanacağını anlayan İmamoğlu, yandaşlarını, yaptığı açıklama ile bir anda ters köşe ederek, rezilliğin üzerini, "19 saatlik bir mesaide bir saatlik yemek molamın neden bu kadar konuşulduğu malum." diyerek örtmeye çalışmıştı.

Öte yandan Cenevre'deki Murat Ongun'dan da uzun süre haber alınamamış, Ongun'un Cenevre'den Paris'e geçtiği öğrenilmişti.