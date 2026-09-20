Otomobil devi yaptı yapacağını: O modelin fiyatları indirildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Renault, Toyota, Fiat, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor ve ihtiyaçlarına en uygun aracı satın almaya çalıyor. Renault otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, indirimli Megane Sedan araç satışının başladığı görüldü. Buna göre, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon otomobilde 306.800 TL indirim bulunuyor. Bu durum, Renault gemileri yaktı dedirtebiliyor.