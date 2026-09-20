Otomobil devi yaptı yapacağını: O modelin fiyatları indirildi!
Türkiye'nin en çok satan otomobil markası Renault, Eylül ayına özel indirimli Megane Sedan satışına başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en çok satan otomobil markası Renault, Eylül ayına özel indirimli Megane Sedan satışına başladı.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Renault, Toyota, Fiat, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor ve ihtiyaçlarına en uygun aracı satın almaya çalıyor. Renault otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, indirimli Megane Sedan araç satışının başladığı görüldü. Buna göre, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon otomobilde 306.800 TL indirim bulunuyor. Bu durum, Renault gemileri yaktı dedirtebiliyor.
İNDİRİMLİ MEGANE SEDAN ARAÇ SATIŞI BAŞLADI Renault otomotiv şirketinin 2026 Eylül ayı kampanyalarına bakıldığında, 2026 model yılı Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon Megane Sedan aracın 1.892.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü. Normal fiyatı ise 2.199.000 TL olarak açıklandı. Bu noktada Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon Megane Sedan otomobilde tam 306.800 TL indirim olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra diğer versiyonlarda indirim bulunmuyor. Öte yandan, kampanyalı fiyatın perakende nakit satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olduğu belirtildi. Açıklanan fiyata kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken yüzde 0,2 (binde iki) oranındaki harç bedelinin dahil olmadığı aktarıldı.
Kampanyanın stoklarla sınırlı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca Renault otomotiv şirketinin kampanya bitiş tarihi ve kapsamında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu duyuruldu. Megane Sedan araçtaki kampanyayla alakalı daha ayrıntılı bilgi almak için Renault ile iletişime geçilebilir.
RENAULT MEGANE SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ Megane Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 19 Eylül 2026 tarihli, 2026 model yılı Megane Sedan araç fiyat listesi yer alıyor. Versiyonu: Touch 1.3 TCe 140 bg. Fiyatı: 1.841.000 TL.
Versiyonu: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 2.199.000 TL. Versiyonu: Icon 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 2.349.000 TL. Versiyonu: Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 2.699.000 TL.
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