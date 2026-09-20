Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı
Mısır'daki Sakkara'da yer alan Mariette Nekropolü'nde yürütülen kazılarda, 4 bin 400 yıllık devasa bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Eski Krallık dönemine ait bu gizemli yapının duvarlarındaki canlı kırmızı, sarı ve kahverengi kabartmaların binlerce yıla rağmen ilk günkü gibi korunmuş olması uzmanları büyüledi. Aynı aileden baba ve oğula ait iki ayrı cenaze şapeli barındıran bu muazzam keşif, Eski Mısır'ın saklı kalmış zengin tarihine ışık tuttu.