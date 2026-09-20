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Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

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Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Mısır'daki Sakkara'da yer alan Mariette Nekropolü'nde yürütülen kazılarda, 4 bin 400 yıllık devasa bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Eski Krallık dönemine ait bu gizemli yapının duvarlarındaki canlı kırmızı, sarı ve kahverengi kabartmaların binlerce yıla rağmen ilk günkü gibi korunmuş olması uzmanları büyüledi. Aynı aileden baba ve oğula ait iki ayrı cenaze şapeli barındıran bu muazzam keşif, Eski Mısır'ın saklı kalmış zengin tarihine ışık tuttu.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, dikkat çekici keşfi Sakkara'daki Mariette Nekropolü'nde gerçekleştirdi. Eski Krallık döneminin sonlarına, Beşinci Hanedan Firavunu Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlenen mezarın yaklaşık 4 bin 400 yıllık olduğu belirlendi. Mezardaki yazıtlar, yapının Younmin adlı üst düzey bir devlet görevlisiyle babası Ity için hazırlandığını gösterdi.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Younmin'in hâkim, saray yöneticisi ve halktan gelen dilekçe ile şikâyetleri inceleyen başkâtip gibi önemli görevlerde bulunduğu düşünülüyor. Babası Ity'nin ise tarım arazilerinin yönetimi ve cenaze sunularının teminiyle bağlantılı idari görevler yürüttüğü belirtildi. Aynı mezarda baba ve oğula ait şapellerin bulunması, Eski Mısır'daki seçkin ailelerin devlet yönetimindeki konumlarının kuşaktan kuşağa aktarılabildiğine işaret ediyor.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Keşfin en dikkat çekici yönünü, duvar kabartmalarındaki özgün renklerin hâlâ görülebilmesi oluşturdu. Mezarın duvarlarında tarımsal faaliyetler, sunu taşıyan insanların oluşturduğu tören alayları ve eşeklerin de aralarında bulunduğu çeşitli hayvanlar tasvir ediliyor.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Keşfe ilişkin aktarılan bilgilere göre, bazı kabartmalar kırmızı, sarı ve kahverengi tonlarını binlerce yıl boyunca korudu. Uzmanlar, bu sahnelerin yalnızca gündelik yaşamı anlatmadığını; ölümden sonraki hayatta bolluk ve devamlılık inancını da simgelediğini belirtiyor. Orta büyüklükte bir platform üzerine kurulan mezarda Younmin ve Ity için iki ayrı cenaze şapeli yer alıyor. Ity'ye ait bölümde sunu sahnelerinin yanı sıra, yaşayanlarla ölüler dünyası arasında sembolik geçiş sağladığına inanılan bir "sahte kapı" da tespit edildi.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Bu alanların, aile üyelerinin ölen yakınları adına yiyecek ve içecek sunduğu törenlerde kullanıldığı değerlendiriliyor. Yazıtlar, unvanlar ve mimari düzen birlikte incelendiğinde mezar, dönemin aile bağları ve cenaze gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Sakkara'daki 4 bin 400 yıllık mezar; Eski Mısır'ın sanat tekniklerini, devlet teşkilatını ve seçkin sınıfın yaşamını aynı yapıda buluşturuyor.

#7
Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Arkeologlar şimdi renkli kabartmaları, yazıtları ve mezarın mimarisini ayrıntılı biçimde inceleyerek Beşinci Hanedan'ın son dönemine ilişkin yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

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Foto - Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

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Yorumlar

farkında mısınız

mümkün olsa da o devrin mimarlarından getirtsek ülkeye beyaz eşyadan ömrü uzun binalar yapmayı öğretseler.
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