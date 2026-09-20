Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı

Keşfe ilişkin aktarılan bilgilere göre, bazı kabartmalar kırmızı, sarı ve kahverengi tonlarını binlerce yıl boyunca korudu. Uzmanlar, bu sahnelerin yalnızca gündelik yaşamı anlatmadığını; ölümden sonraki hayatta bolluk ve devamlılık inancını da simgelediğini belirtiyor. Orta büyüklükte bir platform üzerine kurulan mezarda Younmin ve Ity için iki ayrı cenaze şapeli yer alıyor. Ity'ye ait bölümde sunu sahnelerinin yanı sıra, yaşayanlarla ölüler dünyası arasında sembolik geçiş sağladığına inanılan bir "sahte kapı" da tespit edildi.