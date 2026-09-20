157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Meksika'ya bağlı Socorro Adası'na 1869 yılında bırakılan yaklaşık 100 koyunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, adanın eşsiz doğasını ve bitki örtüsünü tam anlamıyla felaketin eşiğine getirdi. Doğal avcıların bulunmaması nedeniyle hızla yayılan sürülerin yüzlerce hektarlık alanı ve yerel türleri yok etmesi üzerine devlet yetkilileri yıllar süren devasa temizlik operasyonları başlatmak zorunda kaldı. Aradan geçen 157 yılın ardından yaşanan bu ibretlik çevre skandalı, ekolojik dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı.