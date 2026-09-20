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157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

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157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Meksika'ya bağlı Socorro Adası'na 1869 yılında bırakılan yaklaşık 100 koyunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, adanın eşsiz doğasını ve bitki örtüsünü tam anlamıyla felaketin eşiğine getirdi. Doğal avcıların bulunmaması nedeniyle hızla yayılan sürülerin yüzlerce hektarlık alanı ve yerel türleri yok etmesi üzerine devlet yetkilileri yıllar süren devasa temizlik operasyonları başlatmak zorunda kaldı. Aradan geçen 157 yılın ardından yaşanan bu ibretlik çevre skandalı, ekolojik dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - 157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Meksika'ya bağlı Socorro Adası'nda yıllar önce başlayan küçük bir girişim, zamanla ciddi bir çevre sorununa dönüştü. 1869 yılında adaya getirilen yaklaşık 100 koyun, doğal dengenin olmaması nedeniyle hızla çoğaldı ve adanın ekosistemini tehdit eden bir unsura dönüştü.

#2
Foto - 157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Adada doğal avcıların bulunmaması, koyunların kontrolsüz şekilde yayılmasına neden oldu. Yoğun otlatma nedeniyle bitki örtüsü zarar gördü, yeni filizlenen bitkiler yok oldu ve toprak yapısı bozuldu. Bu süreçte ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsünün kaybolduğu, 2 bin hektardan fazla doğal alanın zarar gördüğü belirtildi.

#3
Foto - 157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Socorro Adası'nın tropikal fırtınaların etkisinde olması da yaşanan sorunu büyüttü. Bitki örtüsünün azalmasıyla birlikte şiddetli yağışlar toprağın sürüklenmesine ve derin erozyon kanallarının oluşmasına neden oldu. Ekolojik değişim yalnızca bitkilerle sınırlı kalmadı. Adaya yayılan yabani kediler ve koyunlar, yerel canlı türleri üzerinde baskı oluşturdu.

#4
Foto - 157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Bu durumun Socorro güvercini ve Socorro cüce baykuşu gibi bazı yerel türleri olumsuz etkilediği belirtildi. Koyunların adadan uzaklaştırılması için çalışmalar 2000'li yılların sonunda hız kazandı. 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda havadan ve karadan yöntemler kullanıldı. Sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarda 1.257 yabani koyunun yakalandığı aktarıldı.

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