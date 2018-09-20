İBB Desteğiyle bisikletle TEKNOFEST'e

Dünyanın çeşitli kentlerinde, her sene 16–22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu seneki teması “Çeşitlendir ve Devam Et”. Etkinlik kapsamında, 500 bisiklet sever 42 km Yeni Havalimanı TEKNOFEST etkinlik alanına kadar pedallayacak.

İstanbul Bisiklet Derneği ve halkın katılımıyla ile “Çeşitlendir ve Devam Et” turun yaklaşık 42 kmgüzergahı boyunca bisikletçilere su ve sağlık ekipleri destek verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mobil büfelerle ikramda bulunacak. Tur dönüşünde İETT dileyen bisikletlileri şehir merkezine otobüslerle ulaşım sağlayacak.

TARİH: 22.09.2018

Saat:09.30

Yer: İBB Saraçhane binası önü