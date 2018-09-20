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İBB Desteğiyle bisikletle TEKNOFEST'e

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 500 bisikletçi Yeni Havalimanı'na bisikletle gidecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:01
İBB Desteğiyle bisikletle TEKNOFEST'e

Dünyanın çeşitli kentlerinde, her sene 16–22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu seneki teması “Çeşitlendir ve Devam Et”. Etkinlik  kapsamında, 500 bisiklet  sever 42 km Yeni Havalimanı TEKNOFEST etkinlik alanına kadar pedallayacak.

İstanbul Bisiklet Derneği ve  halkın katılımıyla ile “Çeşitlendir ve Devam Et” turun yaklaşık 42 kmgüzergahı boyunca  bisikletçilere su  ve sağlık ekipleri destek verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  mobil büfelerle ikramda bulunacak. Tur dönüşünde İETT dileyen bisikletlileri şehir merkezine otobüslerle ulaşım sağlayacak.

TARİH: 22.09.2018

Saat:09.30

Yer: İBB Saraçhane binası önü

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:01
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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