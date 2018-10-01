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İBB Çocuk Meclisi üyeleri Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, dünya genelinde aynı tarihte kutlanan "Dünya Çocuk Günü" ve "Dünya Yaşlılar Günü" münasebetiyle Darülaceze sakinleriyle buluştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
İBB Çocuk Meclisi üyeleri Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen programda, Çocuk Meclisi'nin 200 üyesi, velileriyle İBB Kayışdağı Darülaceze Tesislerinde kalan sakinleri ziyaret etti. Çocuklar, Darülaceze sakinlerinin ellerini öptü, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, yaşlılara hatırlarını sordu, onlarla sohbet etti.

Darülaceze sakinleri de sürpriz ziyaretçileriyle yakından ilgilendi, onları torunlarını sever gibi öpüp kokladı. Çocuklar tarafından elleri öpülen kimi yaşlıların duygulandıkları görüldü.

Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
  1. Darülaceze

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