İBB bursu yattı mı? İBB bursu ikinci taksidi ne zaman yatacak? İBB ikinci burs ücreti yattı mı?

“Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı” için 108 bin 528 öğrenci başvuruda bulundu. İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre belirlenen 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan 1.200 TL, Aralık ayında ödendi. İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

İBB bursu ikinci taksidi ne zaman yatacak?

Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödeneceği açıklanmıştı. İBB bursu Mart ayı itibariyle öğrencilerin hesabına yattı. Burstan yararlanan öğrenciler banka hesaplarını kontrol ederek ödenen bursu çekebilecek.

İBB burs başvuru şartları neler?

Açık Öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim Yardımın gelecek yıl devamı için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.

İBB, Eğitim Yardımı verilecek gençler için objektif ve şeffaf bir değerlendirme sistemi hazırladı. Buna göre; öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, Eğitim Yardımı almaya hak kazanacak.

İBB burs için istenen belgeler neler?

• Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

• Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

• KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

• Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek.