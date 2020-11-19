İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1 Kasım’da sona erdirdiği Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıkladı. İBB eğitim bursu alacak öğrenciler şimdi de İBB bursları ne zaman yatacak? sorusunu sıklıkla soruluyor.

İBB burs ücreti yattı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim bursunun ne zaman yatırılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB eğitim bursun ne kadar yatacak? İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak. Zira geçen yıl bu şekilde yatırılmıştı.

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