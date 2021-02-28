İBB burs ücreti ne zaman yatacak?

İBB bursu 2. taksit ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs veriyor. Söz konusu burs üç taksit olarak öğrencilere ödeniyor. İBB bursu ilk taksiti 7 Aralık’ta yatırıldı. Binlerce öğrenci kalan iki taksitin ne zaman ayın kaçında yatırılacağını merak ediyor. İBB bursu ne zaman yatar? İBB bursu bu hafta yatar mı?