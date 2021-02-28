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Ekonomi İBB burs ücreti ne zaman yatacak?
Ekonomi

İBB burs ücreti ne zaman yatacak?

İBB bursu 2. taksit ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs veriyor. Söz konusu burs üç taksit olarak öğrencilere ödeniyor. İBB bursu ilk taksiti 7 Aralık’ta yatırıldı. Binlerce öğrenci kalan iki taksitin ne zaman ayın kaçında yatırılacağını merak ediyor. İBB bursu ne zaman yatar? İBB bursu bu hafta yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 18:41:00 -
İBB burs ücreti ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Öğrencilere yıllık 3200 liralık burs veriliyor. Söz konusu İBB bursu üç taksit halinde ödeniyor. Binlerce öğrenciye ilk taksit 7 Aralık 2020’de ödendi. Peki, İBB bursu ikinci taksit ne zaman yatırılır?

İBB burs ücreti ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursunun ikinci ve üçüncü taksitinin ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ikinci taksit şubat ayında ve üçüncü taksit mayıs ayında ödenmişti. İkinci taksitin mart ayında ödenmesi bekleniyor.

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