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Ekonomi İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye bursu sonucu
Ekonomi

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye bursu sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin üniversite öğrencisine burs vermekte. İBB burs başvurusu 30 Ekim’de sona ermişti. İBB burs başvurusunu yapan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediye bursu sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu sonucu ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:53:00 - 2020-11-08 12:53:50
İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye bursu sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu başvuruları 30 Ekim Cuma günü sona erdi. İBB başvurularının sona ermesiyle birlikte İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. İBB’den burs başvurularına ilişkin yapılan açıklamada evrak eksiklikleri gidermek isteyen öğrenciler için İBB başvurularında son günü 1 Kasım olduğu açıklanmıştı. İBB bursu için evrak eksiklerini tamamlayan öğrenciler şimdi de İBB Genç Üniversiteli burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmış değil.

İBB bursu ne kadar?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

 

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