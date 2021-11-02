İBB burs sonuçları 2021 sorgulama ekran 2021 İBB burs başvuru sonuçları

Son dakika haberleri... İBB burs sonuçları 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? Eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için artık sabırsız bir bekleyiş söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) her sene üniversite öğrencilerine verdiği 3 bin 200 TL’lik İBB burs başvuruları sona erdi. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler 5 Ekim itibarıyla başlayan İBB bus başvurularını, 22 Ekim 2021 tarihinde sona erdi. İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklanıp açkılanmadığını sorgulamaya devam ediyor.

2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Eğitim bursu olarak da bilinen ödeme, üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu. İBB burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulanacak

2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere ödenen burs kapsamında öğrencilere yıllık olarak 3 bin 200 veriliyor. İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB Burs başvurusu şartları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursu kimler alamaz?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri