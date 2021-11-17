İBB burs sonuçları 2021! İBB burs başvuru sonuçları sorgula 2021 genç üniversiteli İBB bursu sonucu

2021 İBB burs sonuçları son dakika açıklamanın ardından erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları ekranı 2021 İBB burs başvurusunda bulunan binlerce üinvesite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. İBB burs sonuçları için artık sabırsız bir bekleyiş söz konusu... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası heyecan artarken adaylar bilgi alabilmek için İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. Peki 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB genç üniversiteli eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

BB burs başvuruları 22 Ekim 2021'de sona ermişti. 2021-2022 İBB burs sonuçları henüz belli olmadı. 2021 İBB burs başvuru sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB burs sonucu nereden sorgulanır? İBB burs başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

2021 İBB bursu ne kadar?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

İBB burs şarları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursu alamayacaklar kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri