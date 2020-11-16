İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Binlerce öğrenci İBB bursu alabilmek için başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs kazanan öğrencileri açıklandı. Burs hakkın kazanan öğrenciler ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. İBB bursu yattı mı?

İBB burs ödemesi ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Her öğrenciye 3 bin 200 liralık burs verilecek. Söz konusu burslar üç taksit olarak öğrencilere verilecek. İBB bursunun ne zaman ödenmeye başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen yıl burslar aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında 1000 TL olarak öğrencilere ödendi.

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