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Eğitim İBB burs ödemesi ne zaman yatacak?
Eğitim

İBB burs ödemesi ne zaman yatacak?

İBB bursu ne zaman verilecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Binlerce öğrenci İBB bursu için başvuru yaptı. İncelemelerin sonunda burs almaya hak kazananlar açıklandı. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek? | İBB bursu her ay mı yatacak? | İBB bursu ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:05:00 -
İBB burs ödemesi ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Binlerce öğrenci İBB bursu alabilmek için başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs kazanan öğrencileri açıklandı. Burs hakkın kazanan öğrenciler ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. İBB bursu yattı mı?

İBB burs ödemesi ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Her öğrenciye 3 bin 200 liralık burs verilecek. Söz konusu burslar üç taksit olarak öğrencilere verilecek. İBB bursunun ne zaman ödenmeye başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen yıl burslar aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında 1000 TL olarak öğrencilere ödendi.

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