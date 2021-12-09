İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli bursuna hak kazananlar ikinci taksit ödemesini ne zaman alabileceklerini araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman hesaplara yatar?

İBB burs ikinci taksit ödemesi ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İkinci ve üçüncü taksitlerin 2022 yılı içerisinde yatırılması bekleniyor. İkinci taksitin şubat-mart gibi, üçüncü taksitin ise nisan-mayıs gibi yatırılması bekleniyor.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin yatırılması için öğrencilerden hesap açmaları istendi. Öğrenciler hesaplarına bursları yattığında SMS ile bilgilendirilecek.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taksit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.