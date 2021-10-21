İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 İBB burs başvuru son gün ne zaman?
İBB burs 2021 başvuruları son gün ne zaman? İBB üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak üzere genç üniversiteli eğitim bursu vermekte. İBB burs ücreti üç taksit halinde 3200 lira olarak ödenmekte. İBB burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 2021 İBB burs başvuruların ne zaman sonra ereceğini sorgular. 2021 İBB burs başvurusu bitti mi? İBB 2021 burs başvuruları ne zaman sona eriyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden yapabilecekler .İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasındanda yapılacak. 2021 İBB burs başvurusu https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.
İBB burs başvuru şartları nelerdir?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB burs başvurusu kimler yapamaz?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır. Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır. Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB bursu ne kadar?
2021 İBB burs ücreti 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenecek. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.