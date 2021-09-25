İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Bu sebeple üniversiteli öğrenciler İBB bursu için kimlerin ne zaman başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, İBB bursu için nereden başvuru yapılır?

İBB burs başvurusu | İBB burs başvuruları başladı mı?

Başvurulara ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklama, “2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz” denildi.

İBB burs başvurusu kimler yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri