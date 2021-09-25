İBB burs başvurusu | İBB burs başvuruları başladı mı?
İBB burs ekranı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl pek çok üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB’den burs almak isteyenler ise nereden ne zaman başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, İBB bursu için ne zaman başvuru yapılır? İBB burs başvuru ekranı | İBB bursuna başvuru yap
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Bu sebeple üniversiteli öğrenciler İBB bursu için kimlerin ne zaman başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, İBB bursu için nereden başvuru yapılır?
İBB burs başvurusu | İBB burs başvuruları başladı mı?
Başvurulara ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklama, “2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz” denildi.
İBB burs başvurusu kimler yapabilir?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri