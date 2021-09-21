İBB burs başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak?
İBB bursu ne kadar 2021-2022 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunmak isteyenler ise işlemlerin ne zaman başlayacağını, başvuru tarihi ve yerini merak ediyor. Peki, kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. Üniversiteliler öğrenim hayatlarını biraz da olsa kolaylaştırmak için burslara başvuru yapıyor. Bu sebeple İBB burs başvuru tarihi de merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak?
İBB burs başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak?
İBB her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Başvurulara ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklama, “2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz” denildi.
İBB burs başvurusu kimler yapabilir?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri