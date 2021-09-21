İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. Üniversiteliler öğrenim hayatlarını biraz da olsa kolaylaştırmak için burslara başvuru yapıyor. Bu sebeple İBB burs başvuru tarihi de merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak?

İBB burs başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak?

İBB her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Başvurulara ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklama, “2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz” denildi.

İBB burs başvurusu kimler yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?