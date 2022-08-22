İBB burs başvuruları ne zaman 2022? İBB bursuna kimler nereden ne zaman başvuru yapabilir?
Üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı Genç Üniversiteli bursu başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman? İBB bursu ne kadar 2022-2023 | Kimler İBB bursu alabilir?
Üniversite öğrencileri burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Pek çok üniversiteli İBB bursu başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne kadar oldu?
İBB burs başvuruları ne zaman 2022? İBB bursuna kimler nereden ne zaman başvuru yapabilir?
İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül 2022’de başlayacak. Başvuruların son bulacağı tarih ise henüz açıklanmadı. 2021 yılında başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış 3 Kasım'da ise sonuçlar ilan edilmişti. Geçtiğimiz sene 3200 TL'lik burs öğrencilere üç taksit şeklinde ödendi. Bu yıl burs miktarının ne kadar olduğu ise açıklanmadı. İBB burs başvuruları online olarak yapılacak. Adaylar işlemlerini “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.