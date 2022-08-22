Üniversite öğrencileri burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Pek çok üniversiteli İBB bursu başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne kadar oldu?

İBB burs başvuruları ne zaman 2022? İBB bursuna kimler nereden ne zaman başvuru yapabilir?

İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül 2022’de başlayacak. Başvuruların son bulacağı tarih ise henüz açıklanmadı. 2021 yılında başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış 3 Kasım'da ise sonuçlar ilan edilmişti. Geçtiğimiz sene 3200 TL'lik burs öğrencilere üç taksit şeklinde ödendi. Bu yıl burs miktarının ne kadar olduğu ise açıklanmadı. İBB burs başvuruları online olarak yapılacak. Adaylar işlemlerini “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.