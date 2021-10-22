İBB burs başvuru sonuçlar ne zaman açıklanacak 2021? İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı

İBB burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonucu ne zaman açıklanacak? İstanbul'da okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere İBB burs imkanı sağlamakta. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen binlerce öğrenci 2021 2022 İBB burs başvursunda bulunmakta. İBB başvuru sonuçları İBB bursu için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından bir hayli merak edilmekte. Peki 2021 2022 İBB burs başvuru sonuçlar ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman belli olacak 2021?

2021 İBB bursu başvuru sonuçlarının yapılmasıyla birlikte öğrenciler büyük bir heyecanla 2021 2022 İBB burslarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki İBB 2021 bursları ne zaman açıklanacak? İBB 2021 bursları ne zaman yatacak? 2021 İBB burs başvuru erkanı erişime açılmıştı. İstanbul’da önlisans ya da lisans bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim giderlerini karşılamak için İBB burs başvurusunda bulunmak istemekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından yakından takip edilmekte.

İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılmakta. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar geçen yıl 10 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. İBB burs başvuru sonucu için tıklayın

İBB bursu ne zaman yatacak 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor. İBB burs sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.

İBB burs başvuru şartları neler?

* TC vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi (Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır)

* Önlisans veya lisans öğrencisi olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak (Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır)

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak (Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır)

* Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB bursu kime çıkmaz?

İBB burs başvurusu kimler yapamaz?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.