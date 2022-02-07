İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversiteli öğrencilere yönelik burs imkanı sağlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İBB, 51 bin 890 öğrenciye burs verileceğini duyurdu. Aralık ayında ilk ödemelerini alan gençler ise ikinci taksitin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak?

İBB, Genç Üniversiteli burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında aldı ve sonuçlar 23 Kasım'da ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl bursları 3 taksit şeklinde ödüyor. İlk taksitler 2021 yılı aralık ayında hesaplara yatırıldı. 2. ve 3.taksitlerin yatırılacağı ne tarih açıklanmadı. Ancak 2.taksitlerin şubat-mart, 3.taksitlerin ise nisan-mayıs aylarında ödenmesi bekleniyor. Burslar hesaplara yatırılmaya başlandığında ise öğrencinin sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS gönderiliyor.

İBB bursu başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri