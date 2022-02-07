İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak?
İBB bursları ayın kaçında yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı Genç Üniversiteli bursuna hak kazanan öğrenciler, ikinci taksitlerin ne zaman ayın kaçında ödeneceğini araştırıyor. Peki, İBB bursu 2.taksit ödendi mi? İBB bursu 2.taksit ayın kaçında ödenir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversiteli öğrencilere yönelik burs imkanı sağlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İBB, 51 bin 890 öğrenciye burs verileceğini duyurdu. Aralık ayında ilk ödemelerini alan gençler ise ikinci taksitin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.
İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak?
İBB, Genç Üniversiteli burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında aldı ve sonuçlar 23 Kasım'da ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl bursları 3 taksit şeklinde ödüyor. İlk taksitler 2021 yılı aralık ayında hesaplara yatırıldı. 2. ve 3.taksitlerin yatırılacağı ne tarih açıklanmadı. Ancak 2.taksitlerin şubat-mart, 3.taksitlerin ise nisan-mayıs aylarında ödenmesi bekleniyor. Burslar hesaplara yatırılmaya başlandığında ise öğrencinin sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS gönderiliyor.
İBB bursu başvuru şartları nelerdir?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri