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İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut Tanal'a flaş yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimi, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın dünkü söylemlere kinayeli bir twitter paylaşımıyla cevap verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:08
İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut Tanal'a flaş yanıt!

Kendi halkından yıllardır uzak yaşadığı için memlekette neler olup bittiğinden bihaber olan CHP milletvekili Mahmut Tanal, dün twitter hesabından Almanya ve Türkiye'deki toplu ulaşım sistemini karşılaştıran paylaşımlar yaparak kendini gülünç duruma düşürmüştü. 

CHP'li Tanal'ın yaptığı bu komik paylaşımlar cevap gecikmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimi, sosyal medya platformu twitter üzerinden gazeteci Kenan Kıran'ın, Mahmut Tanal'ın paylaştığı resimlerin doğru olup olmadığını sorması üzerine orantısız zeka kullanarak mükemmel bir cevap verdi. 

İşte o yazışma ve İBB'nin müthiş cevabı...

 

CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:08
  1. İstanbul
  2. İBB Beyaz Masa
  3. Mahmut Tanal
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