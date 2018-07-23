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İBB Beyaz Masa'dan cevap geldi! Nusret'in skandal tabelası kaldırıldı

Tarihî Kapalıçarşı'da şube açan Nusret Gökçe, tarihî Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırması büyük tepki çekmişti. Akit'in haberine Twitter üzerinden cevap veren İBB Beyaz Masa, tabelanın yerinden söküldüğünü ifade etti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:44
İBB Beyaz Masa'dan cevap geldi! Nusret'in skandal tabelası kaldırıldı

Kasap Nusret Gökçe, İstanbul'un turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya da şube açmasının ardından skandal bir şekilde tarihî Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırdı. 

İBB BEYAZ MASADAN GÜZEL HABER GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanalı olan Beyaz Masa, Twitter'dan Akit'in haberine cevap vererek Nusret Gökçe'ye uyarıların yapıldığını ve tabelanın kaldırıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:44
  1. Nusret Gökçe
  2. Kapalıçarşı
  3. tarihî Sandal Bedastanı Kapısı
  4. Beyaz Masa
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Ekrem pınarEkrem pınar9 dk önce
    Bu ne dangalaklık bu ne aymazlık o tabela oraya hiç asılmaması gerekiyordu vay aptal adamlar vay nedir bu Türkiye’nin bu adamlardan çektiği nerede liyakatsiz iş bilmez kapıcı olma kapasitesi olmayan insanlar masa başında vay yurdum vay
  • KamilKamil44 dk önce
    Uyarimi yapildi.. O zaman yarin bende asiyim, nasilsa uyaracaklarsa, o zaman kaldiririz misali..Kardesim cezayi kesmezseniz aninda, bu islerin onune gecemezsiniz. Bugun o yarin bu...
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