İBB Beyaz Masa'dan cevap geldi! Nusret'in skandal tabelası kaldırıldı
Tarihî Kapalıçarşı'da şube açan Nusret Gökçe, tarihî Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırması büyük tepki çekmişti. Akit'in haberine Twitter üzerinden cevap veren İBB Beyaz Masa, tabelanın yerinden söküldüğünü ifade etti.23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:44
Kasap Nusret Gökçe, İstanbul'un turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya da şube açmasının ardından skandal bir şekilde tarihî Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırdı.
İBB BEYAZ MASADAN GÜZEL HABER GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanalı olan Beyaz Masa, Twitter'dan Akit'in haberine cevap vererek Nusret Gökçe'ye uyarıların yapıldığını ve tabelanın kaldırıldığını duyurdu.
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