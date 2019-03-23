0553 313 94 23

'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması' yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından 'İBB Beyaz Masa', daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi. Yeni versiyonda üyelik işlemi daha kısa sürede yapılabilecek ve geçmiş tarihli başvuruların detayları görülebilecek.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:02
'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması' yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşlardan yoğun ilgi gören mobil 'İBB Beyaz Masa' uygulamasını yeniledi. Birçok iyileştirme yapılan uygulamanın yeni versiyonunda, İBB’nin hizmetlerine 7/24 kesintisiz, hızlı ve kolay erişim imkanı sunulacak. Vatandaşlar, uygulama üzerinden ulaşım, altyapı, imar, sağlık, sosyal belediyecilik başta olmak üzere İBB’nin tüm hizmet alanlarıyla ilgili başvuru yapabilecek.

Nasıl başvuru yapılıyor?

İstanbulluların kullanımına sunulan yeni mobil 'İBB Beyaz Masa' üzerinden alınan bilgi, görüş, öneri ve talepler anında işleme alınıyor. Vatandaşlar başvurularının tüm aşamaları hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Yenilenen uygulama ile Beyaz Masa’ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, birkaç basit adımı takip ederek hızlı şekilde üyelik işlemi gerçekleştirebiliyor. TC kimlik numarası, ad-soyad, mail bilgisi ile sisteme kaydolan kullanıcılar, cep telefonlarına SMS ile gelen şifreyi yazarak uygulamayı aktif hale getiriyor.

Beyaz Masa uygulaması üzerinden yeni başvuru yapmak isteyen kullanıcının, mesaj alanına iletmek istediği konuyu yazıp 'Başvuruyu Tamamla' butonuna basması yeterli oluyor. Beyaz Masa'ya iletilen konulara sistem üzerinden fotoğraf, video veya ses kaydı da eklenebiliyor. Konum gerektiren başvurularda ise, 'Konum Al' butonu tıklanarak taleple ilgili yer anında Beyaz Masa’ya iletebiliyor.

Geçmiş tarihli başvuruların detayları görülebiliyor

Vatandaşlar, mesajlarını Beyaz Masa’ya göndermeden önce taslak oluşturup arşivleyebiliyor. Eklemeler, çıkarmalar yapılabilen taslak mesaj, istenilen tarihte Beyaz Masa’ya gönderilebiliyor. Uygulamada 'Başvurularım' sekmesi seçildiğinde ise oluşturulan başvurular ve detayları görülebiliyor. Sistemde, konum belirtilen başvuruların harita üzerindeki dağılımına erişilebiliyor. Çoklu başvuru durumunda filtreleme imkanı da sunuluyor. Yeni versiyonda, 'ad-soyad' bilgisinin paylaşılmadığı anonim başvurular kabul edilmiyor.

2014 yılında hizmete sunulan mobil 'İBB Beyaz Masa' uygulaması, iOS ve Android mobil uygulama marketlerinden akıllı cihazlara ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama, bugüne kadar toplam 92 bin 610 vatandaş tarafından indirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:02
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  2. 'İBB Beyaz Masa'
  3. Beyaz Masa Mobil uygulaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    1. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    2. 'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması'..
    3. Yerinden kopan römork faciaya neden..
    4. Ceylan, “Türkiye, AK Parti ile değişim..
    5. Kamyonetin karıştığı kazada, kasadaki..
    6. HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli..
    7. Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu
    8. "Marmaris'ten önemli şampiyonlar..
    9. "17 yılda yaptıklarımız..
    10. Fatih Erbakan’dan ABD’nin “Golan..
    11. İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl..
    12. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    13. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı
    14. Yerinden çıkan römork ağaca çarptı
    15. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    16. Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları
    17. "Yenilikçi girişimlerin hızla..
    18. Cezayir’de hukukçular sokağa döküldü
    19. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca..
    20. Kuzenini bıçakla öldüren zanlı..
    21. Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
    22. GAÜ’den çifte şampiyonluk
    23. Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama..
    24. Tatvan’da 9 bin paket kaçak sigara ele..
    25. Hanımeli çiçeği nasıl yetiştirilir?
    26. "Şehitler bizim onurumuz ve..
    27. Sarıçay'da sular çekildi, tekneler..
    28. Diyarbakır'da toprağa gömülü..
    29. Londra'da yeni referandum yürüyüşü
    30. Zincirleme trafik kazasında 4 otomobil..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok