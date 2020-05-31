İBB Başkanı İmamoğlu, Yılmaz Güney'in mezarında bakın nasıl hürmetten kırılmış!
Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini elleri arkasında gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir hakimi, içkili bir eğlence mekanında tabancasını çıkarıp öldürdüğü için Fransa'ya kaçırılan Yılmaz Güney'in mezarında hürmetten kırıldığı görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini elleri arkasında gezen ve 'tekme' olarak yorumlanan tuhaf bir harekette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir hakimi, içkili bir eğlence mekanında tabancasını çıkarıp öldürdüğü için Fransa'ya kaçırılan Yılmaz Güney'in mezarında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih'in manevi hatırasına saygısızlık yaptığı için büyük tepki toplayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yılmaz Güney'in mezarında hürmetten kırıldığı görüldü.