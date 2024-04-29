Iban ile ödeme: Borçlu çıkabilirsiniz

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni politika ile işletmelerin hesaplarını denetlemesi devam ediyor. Uzmanlar, son zamanlarda artan IBAN ile ödeme yöntemi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bazı işletmelerin kredi kartı veya banka kartı yerine doğrudan banka hesaplarına ödeme yönlendirilmesini teşvik ettiği belirtiliyor. Bu yöntem ile işletmeler vergi kaçakçılığı yapıyor.

Hukuksuz olan bu tarife ile Maliye’nin IBAN çalışmasına başlamasıyla beraber, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı.

MALİYE NEDEN BU YOLA BAŞVURDU?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun denetim çalışmalarında, mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini gördü. IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin akrabaları adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığını tespit etti.

DEVLET ARTIK HESAP SORACAK

Bakanlık, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek.

Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da mercek altına alınacak.

Yapılan ödemelerin açıklama kısmında ne için ve kime yapıldığının belirtilmesinin incelemelerde yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

CEZALAR NASIL OLACAK?

IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden yüklü miktarda para cezası kesilecek.