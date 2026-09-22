‘IBAN hastası’ doktor görevden uzaklaştırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devlet hastanesinde görev yapan bir dahiliye doktoru, hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan inceleme sonucu görevden uzaklaştırıldı.
Karasu Devlet Hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru S.A. hakkında, hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep edildiği yönündeki şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı. İnceleme sürecinin ardından doktor S.A. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.