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Aktüel İbadete açılan Kariye Camisi'ne ziyaretçilerin ilgisi arttı
Aktüel

İbadete açılan Kariye Camisi'ne ziyaretçilerin ilgisi arttı

Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının adından tarihi yapıyı çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:06:20 -
İbadete açılan Kariye Camisi'ne ziyaretçilerin ilgisi arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından camide ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından birçok vatandaş, bugün tarihi yapıyı ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gösterilen camide, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekti.

Restorasyonu devam eden Kariye'nin çevresindeki camilerde cuma namazını kılan vatandaşlar, Kariye Camisi'nin ibadete açılmasını dört gözle beklediklerini dile getirdiler.

Ziyaretçilerden Şaban Arifhan Yıldız, "Beylikdüzü'nden Kariye Camisi'ni görmek için geldik. Kararı duyduktan sonra kendi gözlerimizle camiyi görmek istedik. 'Bu kararı etrafa duyuralım ve tarihi manzarayı görelim' diye de geldik. Sevinçliyiz. Bugün cuma ve cuma namazını kılmak için seccadelerimizle buraya geldik. İhtimal olursa çevrede kılacağız." dedi.

Cuma Er ise "Çok güzel bir cami ve Allah razı olsun bu camiyi yaptıranlardan. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiği zamanki camidir burası. Ayasofya gibi Müslümanlar için önemli bir camidir. Bugün kararı öğrendikten sonra Zeytinburnu'ndan cuma namazını kılmak için buraya geldik. Ancak daha ibadete açılmadığını öğrendik. Açılışı bekliyoruz." diye konuştu.


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