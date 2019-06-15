İbadet şuuru

İbadet, çocuğun bozulmamış doğası ve bakir ruhuyla bire bir örtüşür. Her çocuk iki ayaklı bir duadır. Çocuğun ibadeti ve duası, duanın duaya durması demektir. Çocuğun Rabbine yaklaşmasının vesilesi, demeye gelen ibadetin hazzını tattırmak zorla değil sevdirerek olmalıdır. Bu da sorumluluk bilinci taşımaya başladığı temyiz çağından (iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabildiği yaş) sonra başlar. Çocukların ibadet eğitiminde şu sıralama esas alınmalıdır.

a) Bilgilendirme

b) Sevdirme-inandırma

c) Şuurlandırma

d) Uygulama.

Bu sıralamayı tersine çevirip de çocuğa sevdirmeden, bilgilendirmeden ve hepsinden önemlisi şuurlandırmadan namaz kılmaya zorlarsanız, sadece akıl-baliğ oluncaya kadar kıldırabilirsiniz. Oysa ki namaz, akıl-baliğ olunca farz olur.

Çocukları temyiz çağında ibadete özendiriniz. Evde ibadetlerinizi cemaatle yerine getiriniz, ki bu çocuk ruhunda kalıcı bir iz bırakır. Çocuğa namazın pratiğinden önce şuurunu kazandırınız. Namaz şuuru, “nasıl kılmalı?” sorusundan önce “niçin kılmalı?” sorusunun sorulması demektir. Niçin kılması gerektiğine yüreği yatarsa, çocuk bulup-buluşturup nasıl kılınacağını öğrenecektir. İbadet eğitiminde, aşırı aceleci ve erkenci davranmak çocuğun tepkisine, hatta tiksinti ve nefret duymasına yol açabilir. Bunun yaşını, yöntemini, sürecini tesbit etmek anne-babaya düşen bir görevdir. Bu süreci doğru tesbit için de, anne babanın çok iyi bir gözlemci olmaları şarttır.