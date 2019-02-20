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İbadet engel tanımaz!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü’nde buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde eda ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
İbadet engel tanımaz!

Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü’nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar.

Buzu kırıp gölden abdest alıyorlar

Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken vatandaşlar, namaz vakitlerini kaçırmıyor. Açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alan vatandaşlar, buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde ise namazlarını kılıyor.

Günleri göl üstünde geçiyor

Geçimini Nazik Gölü’nden balık avlayarak sağlayan Kemal Canbay adlı vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş göl suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi.

"Namazımızı aksatmıyoruz"

Canbay, “Sabah evden çıkıyor, akşama kadar donan Nazik Gölü’nün üzerinde balık avlıyoruz. Önceden attığımız ağları gölden çıkarıp, ağa takılan balıkları topluyoruz. Gün boyu gölün üzerinde olduğumuz için, ağları çektiğimiz gözeneklerden açığa çıkan buz gibi göl suyuyla abdest alıyoruz ve sonra buzun üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde namazımızı kılıyoruz. Namazımızı aksatmıyoruz. İlk önce namazımızı kılıyoruz, sonradan yine ağlarımızı çekmeye devam ediyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
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YORUM YAZ

  • TarafsızTarafsız48 dk önce
    Bu olayı resim çektirip yayınlayarak reklama dönüştürmeseymiş daha iyi olurmuş.

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