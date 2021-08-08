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Ekonomi İAÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

İAÜ öğretim elemanı alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” 109 “Öğretim Elemanı” istihdamı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:26:00 -
İAÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan alması gerekir)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Bu kapsamda ilana başvurular 20.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek. Giriş sınavı 23.08.2021 tarih ve saat 10.00’da gerçekleştirilecek olup ön değerlendirme sonuçları 21.08.2021 tarihinde açıklanacak. Giriş sınavı İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Nihai değerlendirme sonuçları ise www.aydin.edu.tr internet adresinde 24.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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