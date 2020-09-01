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Aktüel IATA: Uluslararası havayolu yolcu talebi temmuzda yıllık yüzde 91,9 azaldı
Aktüel

IATA: Uluslararası havayolu yolcu talebi temmuzda yıllık yüzde 91,9 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:54:43 -
IATA: Uluslararası havayolu yolcu talebi temmuzda yıllık yüzde 91,9 azaldı

BERLİN (AA) - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası hava yolu yolcu talebinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,9 azaldığını bildirdi.

IATA, temmuz ayı uluslar arası yolcu talebi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, uluslararası yolcu talebi temmuzda 2019’nın aynı göre yüzde 91,9 düştü.

Temmuzdaki düşüşün hazirandaki yıllık yüzde 96,8 düşüşe göre daha ılımlı olduğu vurgulanan açıklamada, temmuz ayında kilometre başı yolcu gelirinin Temmuz 2019 seviyesinin yüzde 79,8 altında “kritik düşük seviyede” kalmaya devam ettiği vurgulandı.

IATA açıklamasında, Schengen Bölgesi'nde uçuşların yeniden başlamasının Avrupa'da uluslararası talebin artmasına yardımcı olduğu belirtilerek, ancak diğer uluslararası pazarlarda hazirana göre “çok az” değişiklik gözlendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA üst yöneticisi Alexandre de Juniac, talepte yaşanan krizin temmuzda devam ettiğini belirterek, “Esas olarak her beş potansiyel uçak yolcusundan dördü evde kaldığı için havacılık sektörü hala felç durumda bulunuyor. Hükümetlerin ülke sınırlarını yeniden açması ve sonra kapatması veya karantina uygulamasını kaldırması ve sonra yeniden uygulaması birçok tüketiciye seyahat planları yapmada veya hava yolları şirketlerine uçuş programlarını yeniden oluşturma konusunda güven vermiyor.” ifadesini kullandı.

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